Dünya Kupası arası sona erdi, Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında Ümraniyespor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ligdeki ilk galibiyetini 13. haftada Alanyaspor karşısında almasının ardından Sivas deplasmanından 1 puan çıkaran son sıradaki Ümraniye, evinde kazanıp ateş hattından uzaklaşmak için umutlanmak istiyor. Giresunspor galibiyetinin ardından Hatayspor deplasmanından 1 puanla dönen, evinde tarihi bir mağlubiyet alarak Galatasaray 'a 7-0 kaybeden Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 24 puanla 5. basamakta. Turuncu Lacivertliler, deplasmanda kazanıp ağır mağlubiyeti telafi etmeye çalışacak.

Ümraniyespor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak Ümraniyespor-Başakşehir maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ümraniyespor-Başakşehir muhtemel 11'ler:

Ümraniyespor: Serkan, Georghe, Allyson, Mustafa, Lenjani, Kartal, Serkan, Onur, Mrsic, Metehan, Umut

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Serdar, Okaka