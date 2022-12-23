Ümraniyespor-Başakşehir iddaa oranları

Hafta arası kupada turlayan iki takım, Ümraniyespor ile Başakşehir, Süper Lig 'in 15. haftasında kozlarını Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Sezonun ilk 11 maçında sadece 3 puan toplayabilen Ümraniyespor, Dünya Kupası'na gitmeden önce oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkarmıştı. Dönüşü de Kasımpaşa'yı kupada yenerek yaptılar; moraller yerinde. Serkan Kırıntılı geri döndü, kupa maçında 90 dakika sahada kaldı. Başakşehir'e karşı da ilk 11'de olacaktır. Kupa maçını pas geçen Tomislav Glumac hakkında kulüpten bir açıklama yapılmadı. Tecrübeli stoperin durumu belirsiz. Allyson'un savunma partnerini maç saatini öğreneceğiz... Orta alanda Kartal Kayra Yılmaz, sol kanatta Metehan Mimaroğlu kupa sınavını başarılı geçirdi. TD Recep Uçar'ın ilk 11 kurarken aklının bir köşesine yazılmışlardır. Kenardan gelip tabela yapan Antonio Mrsic de ilk 11 başlayıp golünü attı. Mrsic, Geraldo veya Yonathan del Valle'den biri kesilip Umut Nayir'e partner olursa şaşırmamak lazım.

Dünya Kupası arasına 7-0'lık Galatasaray yenilgisiyle giden Başakşehir, geri dönüşü 3-1'lik Göztepe galibiyetiyle yaptı. Arada 3 adet hazırlık maçı oynadı, hiçbirini de kaybetmedi. Westerlo'yu 2-1 yenip Hull City ve Toulouse ile berabere kaldı. Hafta arası antrenmanlara başlayan Mesut Özil, hazır olmadığı için maç kadrosunda yer almayacak. Takımda göze çarpan başka bir eksik yok. TD Emre Belözoğlu yine geniş bir yelpazeden ilk 11 seçecek. Göztepe ile oynanan kupa maçında süre almayan Youssouf Ndayishimiye, Junior Caiçara ve Leo Duarte ilk 11'e dönecektir. Tabela yapan Serdar Gürler ve Stefano Okaka'dan vazgeçmek kolay değil... Deniz Türüç de diri gözüktü. Serdar'la birlikte kanatlarda şans bulabilir... Elde Bertrand Traore, Philippe Keny, Mounir Chouiar ve Danijel Aleksic gibi birçok alternatif de mevcut.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ümraniyespor'un ligdeki son 5 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Başakşehir'in son 6 resmi maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu! %58'lik kesim kadro kalitesi yüksek ve alternatifi bol olan Başakşehir'den, Ümraniyespor karşısında galibiyet bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.