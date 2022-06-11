UEFA Uluslar Ligi, 6 maçla devam etti

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa deplasmanda Avusturya ile 1-1 berabere kaldı. Fransa, gruptaki 3'üncü maçından da galibiyet çıkartamadı. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Hırvatistan, deplasmanda Danimarka'yı 1-0 mağlup etti.
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Bugün oynanan mücadelelerde alınan sonuçlar şöyle:
Azerbaycan - Slovakya: 0-1
Moldova - Letonya: 2-4
Avusturya - Fransa: 1-1
Danimarka - Hırvatistan: 0-1
Arnavutluk - İsrail: 1-2
Belarus - Kazakistan: 1-1
Andorra - Liechtenstein: 2-1
İSTANBUL, (DHA)