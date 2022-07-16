Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor kalıcı olmak adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar Serkan Kırıntılı, Allyson, Ermir Lanjini, Durel Avounou, Valentin Gheorghe, Geraldo ve Adel Bettaieb'i renklerine bağlayan İstanbul temsilcisi gözünü İspanyol devi Atletico Madrid'e dikti!









Ajansspor'un bilgisine göre; Ümraniyespor, Atletico Madrid'in genç forveti Sergio Camello Perez'i transfer etmek istiyor. 21 yaşındaki forvet geçen sezonu kiralık olarak La Liga 2 ekiplerinden Mirandes'de geçirirken, 37 maça çıktı ve 15 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

İspanya U21 Milli Takımı'nda da görev yapan Perez için şartların zorlanacağı da gelen bilgiler arasında.