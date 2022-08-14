Süper Lig 'in yeni takımı Ümraniyespor sezona Fenerbahçe beraberliği ile başlamıştı. Recep Uçar'ın öğnercileri bu hafta da zorlu maçta Antalyaspor'la karşılaşacaklar. Ev sahibi takım 3 puanı alarak tarihte Süper Lig'deki ilk galibiyetini almak istiyor. Geçen hafta Galatasaray 'a yenilen Antalyaspor ise deplasmanda 3 puan arayacak.

Ümraniyespor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ümraniyespor - Antalyaspor muhtemel 11'ler

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Santos, Glumac, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Valle, Bettaieb

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Güray, Soner, Fernando, Adriano, Ghacha, Ndao, Wright

Süper Lig'in yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor, sezonunun ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak dikkatleri üzerine çekmişti. İstanbul ekibi, Antalyaspor'u yenerek Süper Lig'deki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Lige sahasında aldığı 1-0'lık Galatasaray yenilgisiyle başlayan Fraport Tav Antalyaspor ise rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.