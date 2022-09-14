Ümraniyespor alt yapısında iki imza

Süper Lig ekiplerinden Hangikredi Ümraniyespor’a altyapıdan iki imza daha geldi. Bu sezon altyapısından sıkça söz ettiren kırmızı beyazlılar geçtiğimiz sezon altyapıda forma giyen oyunculardan Doğukan Saral ile Yusuf Yardımcı’ya profesyonel imza attırdı.

Kulüp başkanı Tarık Aksar’ın da hazır bulunduğu imza töreninde hem Doğukan Saral hem de Yusuf Yardımcı kendilerini profesyonel yapan imzayı attı.

ulüp başkanı Tarık Aksar altyapı koordinatörü Şenol Demir’e yaptığı hizmetlerden dolayı kutlayarak teşekkür etti.

AKSAR: ALTYAPIYA VERDİĞİMİZ ÖNEMİN MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ

İmza törenin ardından bir açıklama yapan Aksar altyapıya verdikleri önemin meyvelerini topladıklarını söyledi.

Aksar “Altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini topluyoruz. Daha çok bir çok gencin profesyonel olduğunu görmek en büyük hayalimiz. Altyapı koordinatörümüz Sayın Şenol Demir’e de yaptığı hizmetlerden dolayı hem kutluyorum hem de teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

DEMİR: GURUR DUYUYORUM

Hangi Kredi Ümraniyespor Altyapı Koordinatörü Şenol Demir ise yaptığı açıklamada gençleri Türk futboluna kazandırdıkları için gurur duyduğunu söyledi. Demir “Gençlerimizi Türk futboluna kazandırmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bize her konuda yardımcı olan başkanımız Sayın Tarık Aksar’a her konuda desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Gençlere güvenmesi büyük bir mutluluk.” Diyerek kulüp başkanı Aksar’a övgü yağdırdı.

Demir, altyapıda görev yapan tüm antrenörlere saygılarını sunduğunu sözlerine ekledi.

FUTBOLCU AVCISI DEMİR

Bu arada Demir döneminde A takıma yaklaşık 20 oyuncunun kazandırılarak profesyonel imza attırıldığı kaydedildi. Bu alanda rekor kıran Demir’in adı da camiada futbolcu avcısına çıktı.