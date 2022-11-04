Ümraniyespor-Alanyaspor maçı (CANLI)
Ümraniyespor, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Henüz galibiyeti bulunmayan ve son sıraya demir atan İstanbul ekibi, evinde kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor. 3 maçtır kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi ise çıkışını sürdürmenin peşinde. Ümraniyespor-Alanyaspor maçının canlı skor takibi haberimizde.
Ümraniyespor ile Alanyaspor , Süper Lig 'in 13. haftasında kozlarını paylaşıyor. Ligde galibiyeti olmayan tek takım olan Ümraniyespor, 3 puanla son sırada. Recep Uçar yönetimindeki İstanbul ekibi, evinde kazanıp kötü gidişata son vermenin peşinde. 3 maçtır kaybetmeyen ve 16 puanla 9. basamakta bulunan Francesco Farioli'li Akdeniz temsilcisi ise çıkışını sürdürmek için sahada.
Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan Ümraniyespor-Alanyaspor maçını Ali Şansalan yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Ümraniyespor-Alanyaspor ilk 11'ler:
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut Nayir
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Doumbia, Fer, Umut, Efecan, Hassan, Ferhat