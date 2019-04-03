Akhisarspor, yarı final ilk maçında bugün Ümraniyespor’a konuk olacak. Ege temsilcisinde sezonu kapatan Mustafa Yumlu, Hasan Ali, Bora, sakatlığı bulunan Musa Nizam ve babasının vefatı nedeniyle Portekiz’e giden Lopes forma giymeyecek. Sakatlıktan çıkan Cikalleshi’nin ise riske edilmesi beklenmiyor. Ümraniyespor ise tam kadro.

Maçın rövanşı 24 Nisan Çarşamba günü Akhisar’da oynanacak. Rakibine üstünlük sağlayan taraf finalist olacak.

Ümraniyespor - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Merthan, Aaron, Yasir, Serkan, Timur, Recep, Emircan, Leandrinho, Atabey

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner,Cocalic, Kadir, Rotman, Sissoko, Güray, Serginho, Barbosa, Manu

Türkiye Kupası'nı geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi başaran Akhisar, bu yıl da adını son 4 takım arasına yazdırdı. Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan Ümraniyespor ise ilk 3 turu geçtikten sonra Fenerbahçe ve Trabzonspor'u eleyerek kupada ilk kez yarı finale çıkmanın gururunu yaşadı.