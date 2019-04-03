Ümraniyespor - Akhisarspor maç sonucu: 0-1

Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonunda düşme hattında son sıradan kurtulamamasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl olduğu gibi yıl da başarılı bir performans sergileyen Akhisarspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Fenerbahçe ve Trabzonspor'u eleyerek kupada ilk kez yarı finale çıkmanın gururunu yaşayan Ümraniyespor'un konuğu oldu. Mücadeleyi Akhisarspor 86. dakikada Bokila'nın attığı golle 1-0 kazandı ve rövaş öncesi büyük avantaj kazandı.

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