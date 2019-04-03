Ümraniyespor - Akhisarspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonunda düşme hattında son sıradan kurtulamamasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir performans sergileyen Akhisarspor, yarı final ilk maçında Ümraniyespor'a konuk oluyor. Ümraniye tarih yazmak, Akhisar ise ikinci kez final oynamak için sahada. Peki, Ümraniyespor - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
Akhisarspor, yarı final ilk maçında bugün Ümraniyespor’a konuk oluyor
Maçın rövanşı 24 Nisan Çarşamba günü Akhisar’da oynanacak. Rakibine üstünlük sağlayan taraf finalist olacak.
Mücadele başladı
Ümraniyespor - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanıyor.
İşte 11'ler
Ümraniyespor: Metin, Alaaddin, Merthan, Tarık, Yasir, Muhammed, Serkan, Recep, Vasilogiannis, Emircan, Atabey
Akhisarspor: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Bilal, Aykut, Güray, Manu, Regattin
Türkiye Kupası'nı geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi başaran Akhisar, bu yıl da adını son 4 takım arasına yazdırdı. Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan Ümraniyespor ise ilk 3 turu geçtikten sonra Fenerbahçe ve Trabzonspor'u eleyerek kupada ilk kez yarı finale çıkmanın gururunu yaşadı.