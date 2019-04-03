Ümraniyespor - Akhisarspor (CANLI)

Akhisarspor, yarı final ilk maçında bugün Ümraniyespor’a konuk oluyor

Maçın rövanşı 24 Nisan Çarşamba günü Akhisar’da oynanacak. Rakibine üstünlük sağlayan taraf finalist olacak.

Mücadele başladı

Ümraniyespor - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İşte 11'ler

Ümraniyespor: Metin, Alaaddin, Merthan, Tarık, Yasir, Muhammed, Serkan, Recep, Vasilogiannis, Emircan, Atabey

Akhisarspor: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Bilal, Aykut, Güray, Manu, Regattin

Türkiye Kupası'nı geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi başaran Akhisar, bu yıl da adını son 4 takım arasına yazdırdı. Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan Ümraniyespor ise ilk 3 turu geçtikten sonra Fenerbahçe ve Trabzonspor'u eleyerek kupada ilk kez yarı finale çıkmanın gururunu yaşadı.