Ümraniyespor: 3 - Samsunspor: 1

12. dakikada kaleci Burak’a atılan geri pasta topu kazanarak ceza sahasına giren Fofana, kaleci Burak’ı çalımlamak isterken topu kaybetti. Boşta kalan topa kaleci Burak yatarak sahip oldu.

26. dakikada Del Valle’nin ceza sahası dışından yaptığı şutta meşin yuvarlak kaleci Nurullah’ta kaldı.

38. dakikada savunma arkasına atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Onur Ayık, ceza sahası çizgisi üzerinde kaleci Nurullah Aslan tarafından düşürüldü. Hakem Burak Birincioğlu pozisyona faul kararı verirken kaleci Nurullah’a kırmızı kart gösterdi.

45+3. dakikada sol kanattan Del Valle’nin ceza sahasına ortasında, topu düzelterek düzgün bir vuruş yapan Onur Ayık meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

50. dakikada Onur Ayık’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Glumac’ın kafayla indirdiği topa Yacine Bammou kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0

64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fofana, penaltı noktası üzerinde Cihan’a pasını aktardı. Cihan’ın vuruşunda top savunmadan oyun alanına döndü.

71. dakikada Melih Okutan’ın pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Tomane’nin altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağı Hasan Kılıç plase vuruşla ağlara gönderdi. 2-1

80. dakikada Oğuz’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yacine Bammou, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Alp’in sağından ağlara gönderdi. 3-1

88. dakikada Vrsajevic’in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı ortada savunmadan seken top, Bammou’nun altı pasın solundan yaptığı vuruşta direğin dibinden dışarı gitti.

İHA