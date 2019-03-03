Ümraniyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

18. dakikada sağ kanattan Emircan’ın ortasında, Karabüksporlu Hüseyin Topbaş ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-0

44. dakikada savunma arkasına gönderilen topta Atabey Çiçek, Ferhat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi.

53. dakikada serbest vuruş kazanan Ümraniye’de Recep’in ortasına Merthan gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

60. dakikada Leandrinho’nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vasilogiannis’in şutu kaleci Fatih’ten döndü. Dönen topu Vasilogiannis, düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 2-0

68. dakikada gelişen Karabük atağında sağ çaprazda topla buluşan Batuhan’ın şutunda kaleci Burak gole izin vermedi. Dönen topu Toykan tamamlamak istedi ancak Burak bu pozisyonda da geçit vermedi.

88. dakikada Ümraniyespor’da Emircan rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza alanı dışında çektiği şutta topu filelerle buluşturdu. 3-0

İHA