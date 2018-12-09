Ümraniyespor: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta maçında Ümraniyespor, konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-1 mağlup etti.

09 Aralık 2018, Pazar 15:42
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Ümraniyespor: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta maçında Ümraniyespor, konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-1 mağlup etti.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Sinan Dereci, Hüsnü Emre Çelimli, Cemal Alpay

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş, Serkan Göksu, Vasilogiannis, Madinda (Dk. 82 Muhammed Gönülaçar), Bahadır Taşdelen (Dk. 75 Recep Aydın), Leandrinho (Dk. 55 Atabey Çiçek)

Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Orhan Şam, Emre Öztürk, Bagayoko, Kadir Bekmezci, Eren Çinkılınç (Dk. 46 Ahmet Aras), Kadir Taşoğlu, Murathan Özen (Dk. 90 Idrissa Diarra), Lamine Diarra

Goller: Dk. 28 Tarık Tekdal, Dk. 75 Atabey Çiçek (Penaltıdan) (Ümraniyespor), Dk. 52 Mehmet Yiğit (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Emre Öztürk, Dk. 73 Murathan Özen (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 32 Tarık Tekdal, Dk. 86 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

AA

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