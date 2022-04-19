Ümraniyespor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1

0. dakikada Kartal’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Mrsic, ön direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yacine Bammou, pasını Onur’a aktardı. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Onur Ayık, Hüsamettin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Yiğit Arslan pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

18. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Yacine Bammou’nun vuruşunda kaleci Metin Uçar, soluna gelen topu yatarak kurtardı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı yine Bammou tamamlayarak fileleri sarstı. 2-0

41. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu kullanan Kartal Kayra’nın şutunda kaleci Metin, sağına gelen topu yatarak kornere çeldi.

38. dakikada Yacine Bammou’nun pasıyla topla buluşan Del Valle'nin, ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta top uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

66. dakikada Ümraniyespor yarı alanına gönderilen uzun topa Vrsajevic’in kafa vuruşu kısa düşünce Olawoyin, topu kontrol ederek ceza sahasına koşu yaptı. Olawoyin’in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

İHA