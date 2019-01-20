Ümraniyespor: 2 - Altay: 3

Maçtan dakikalar
34. dakikada sol taraftan Dialiba’nın içeri çevirdiği topa ön direkte Atabey’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
43. dakikada Kappel’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ferhat’ın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
49. dakikada Appindangoye’nin ceza yayı önünde Kappel’e yaptığı müdahaleyi hakem Zorbay Küçük kırmızı kart olarak değerlendirdi.
54. dakikada çalımlarla sol taraftan ceza sahası içerisine giren Serkan Göksu’nun kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden kornere gitti.
55. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Atabey’in plase şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
61. dakikada Yasin Palaz’ın sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Paixao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
69. dakikada Alaaddin’in sağ taraftan yaptığı ortada ön direkte Atabey’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten auta gitti.
79. dakikada Putsila’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kappel’in ceza sahası içerisinde girerek sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
87. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Merthan vuruşunu yaptı. Kale çizgisi üzerinde oluşan karambolde Dialiba’nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
90+2. dakikada Bahadır’ın uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Recep Aydın’ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Emre topu bacak arasından kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
90+5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Paixao’nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
İHA