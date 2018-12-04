Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor ilk maçta avantajlı skoru almak istiyor. 1461 Trabzon ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Ümraniyespor - 1461 Trabzon maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanacak ve 5 Aralık Çarşamba günü saat 14:45'te başlayacak mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karşılaşmada Hakan Ceylan düdük çalacak. Ceylan'nın yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ve Vural Gül yapacak.

İsmet Taşdemir yönetiminde Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 5. sırada bulunan Ümraniyespor 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi 24 puan topladı.

3. Lig 3 Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon ise 10. sırada bulunuyor. 15 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan 1461'in 19 puanı bulunuyor.

Ümraniyespor bu sezon Türkiye Kupası'nda sırasıyla Erzin Belediye ve 24 Erzincanspor'u yenerek 5. tura yükselmişti. 1461 Trabzon ise Ofspor, Tuzlaspor ve Bursaspor'u eleyerek adını 5. tura yazdırmıştı.