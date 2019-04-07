Ümraniyespor: 0 - Hatayspor: 0

Maçtan dakikalar
10. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emircan’ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
33. dakikada sol taraftan Gökhan’ın içeri çevirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Caner’in sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
55. dakikada sağ taraftan Mehmet Tayfun’un içeri çevirdiği topu ceza sahası içerisinde Gökhan Karadeniz kontrol etti. Gökhan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Caner’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak Ümraniyespor savunmasına çarparak kornere gitti.
61. dakikada sağ taraftan Selim’in ortasında kale önünde Caner’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Burak kornere çeldi.
63. dakikada ceza yayı önünden Muhammed’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Atabey’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Akın’da kaldı.
İHA