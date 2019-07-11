İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE Dudullu Kick Boks Akademi Spor Kulübü sporcusu Cengizhan Kuru, Türkiye şampiyonası gençler kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı. Kuru, Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Büyükler Gençler Yıldızlar ve Minikler Şampiyonası'na Ümraniye Belediyesi'nin desteğiyle katılan Ümraniye Dudullu Kick Boks Akademi Spor Kulübü sporcusu Cengizhan Kuru, 'Gençler 75 Kilogram Full Contact' kategorisinde 1'inci oldu. Şampiyonada İsmail Tan, 'Gençler 51 Kilogram Low Kick Türkiye' 2'ncisi olurken, Eren Dereyurt ise 'Gençler 67 Kilogram Full Contact Türkiye' kategorisinde 32'nci sırada yer aldı.

AVRUPA ŞAMPİYONASINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Öte yandan, yine kulüp sporcularından Hüseyin Can Polat ve Cengizhan Kuru, Türk millî takımına gitmeye hak kazandı. Sporcular Macaristan'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.



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