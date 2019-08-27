Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen sabah idmanına, kendisine takım bulması için izin verilen Ricardo Quaresma, salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile Göztepe maçında ayak bileğinden sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup’un katılmadığı, Enzo Roco’nun takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.

Hazırlıklar bugün de sürecek

Antrenmanda çift kale maç çalışması sırasında rekabet zirveye çıktı. Yeni transferlerden; N’Koudou ve Douglas, Rizespor karşılaşması öncesinde göreve hazır olduklarını ortaya koydukları performanslarla gösterdi. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı aktarıldı. İdmanın yarım sahada taktik programının yer aldığı çalışmalar ve çift kale maçla tamamlandığı duyuruldu. Beşiktaş’ta hazırlıklar, bugün yapılacak idmanla devam edecek.