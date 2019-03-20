Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in A Milli Takım’daki görevine erken başlamasının ardından Siyah- Beyazlılar’da teknik patronluk, takımın İspanyol antrenörü Guti Hernandez’e geçti.
Genç teknik adam, dün sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen takım çalışmasını Şenol Güneş’in diğer yardımcısı Şeref Çiçek’le birlikte yönetti.
Guti’nin genç oyuncularla yakından ilgilenmesi dikkat çekti.
Öte yandan Siyah- Beyazlılar’ın dünkü idmanında; milli takımlarda bulunan Dorukhan, Burak, Güven, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Medel, Kagawa, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Akgün katılmadı.