Ümraniye’de güneş açtı

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig ’in 24. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenmana, bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. İdman, şut idmanıyla tamamlandı. İstanbul’da hava sıcaklığının 18 dereceyi bulması, oyunculara da pozitif olarak yansıdı. Futbolcular, güzel havada yapılan taktik antrenmanında oldukça keyifli görüntüler sergiledi.

Alanya’ya yolculuk bugün

Antrenman sırasında oyuncuların birbiriyle sık sık şakalaştığı gözlenirken zorlu Alanya mücadelesi öncesinde takımda pozitif bir havanın bulunması da teknik ekibi sevindirdi. Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Alanya’ya giderek kampa girecek.