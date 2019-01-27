Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Kocaeli bölgesi judokaları 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya ile 1'inci, İstanbullu judokalar 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile 2'nci, Ankara bölgesi 2 altın ve 2 bronz madalya ile 3'üncü oldu.

19 Mayıs 1919 100'üncü Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası sona erdi. Samsun Atatürk Spor Salonu'nda yapılan son gün müsabakalarının ardından; 1'inciliği Kocaeli bölgesi judokaları 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya ile kazandı.

İstanbullu judokalar 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile 2'nci, Ankara bölgesi judokaları ise 2 altın ve 2 bronz madalya ile 3'üncü sırada yer aldı.

Son gün yapılan karşılaşmalar sonunda sıkletlerinde dereceye girenler şöyle:

Kadınlar:

70 Kg: 1. Şeydanur Aydın (Balıkesir), 2. Hatice Vandemir (İstanbul), Ş. Nur Çiçek (Manisa), 3. Serdem Daharlı (Samsun).

+70 Kg: 1. Hilal Öztürk (Manisa), 2. Duygu Dirgen (Manisa), 3. Öznur Efe (Manisa), 3. Buse Hacıoğlu (Samsun).

Erkekler:

81 Kg: 1. C. Ata Demirtaş (Ankara), 2. Adnan Kılıç (Giresun), B. Emir Sabuncu (Mersin), 3. İsmail Ünal (Ankara).

90 Kg: 1. C. Ayberk Tiyek (Kahramanmaraş), 2. Mertcan Gülce (Samsun), 3. Halil Buran (Balıkesir), 3. Yalçın Çalık (Konya).

+90 Kg: Münir Ertuğ (Kocaeli), 2. E. İskender Aşkın (İstanbul), 3. Alptekin Acur (Ankara), 3. İ. Halil Özmen (Şanlıurfa).

DHA



