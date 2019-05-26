Portekiz'in Coimbra kentinde düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda erkeklerde Türkiye 1 altın ve 2 bronz madalya aldı.

55 kiloda tatamiye çıkan Berat Bahadır, ilk turu bay geçti. İkinci turda Portekizli, üçüncü turda Hollandalı, çeyrek finalde Brezilyalı ve yarı finalde İtalyan rakiplerini yenerek finale yükseldi. Bu turda Portekizli T. Gomez ile karşılaşan Bahadır, rakibini ipponla yenerek altın madalyaya uzandı. Aynı sıkletteki yarışan milli sporcumuzTalha Büyükeser ise bronz madalya maçında Hollandalı L. Wilms'a yenildi ve beşinci oldu. 50 kiloda Y. Emre Esenboğa, üçüncülük maçında İspanyol L.B. Lopez'e yenildi ve beşincilikte kaldı.

60 kiloda Muhammed Demirel ilk turda Portekizli, ikinci turda İtalyan, üçüncü turda İsraillli, çeyrek finalde Brezilyalı rakiplerini yendi ve yarı finalist oldu. Letonyalı rakibine yenilen Demirel bronz madalya için tatamiye çıktı. Rus I. İgidov'la karşılaşan Demirek, rakibini waza-ari puanlarıyla ipponladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'ye bir bronz madalya da 81 kiloda Cem Ata Demirtaş'tan geldi. Portekiz'in Coimbra kentinde yapılan müsabakaların son gününde tatamiye çıkan Demirtaş, ilk turda Portekizli, ikinci turda Hollandalı, çeyrek finalde diğer Portekizli rakibini yenerek yarı finale çıktı. Bu turda Rus rakibine yenilen Cem Ata Demirtaş bronz madalya karşılaşmasında İtalyan F. Cegile'yi i'ponla yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı. +90 kiloda Münir Etrtuğ ise beşincilikte kaldı.