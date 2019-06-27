Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın birinci gününde milli judokalar, tatamiyi madalyalarıyla taçlandırdı. Polonya’nın başkenti Varşova’da başlayan şampiyonanın ilk gününde kadınlar 44 kiloda Hanife Özcan altın, erkekler 60 kiloda Muhammed Demirel gümüş madalyanın sahibi oldular.

39 ülkeden 198 kadın ve 236 erkek judokanın katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda, kadınlar 44 kiloda Hanife Özcan, ilk turu bay geçti. İkinci maçında İsviçreli, çeyrek finalde Hollandalı rakiplerini yenen Özcan, Merve Kazak ile yaptığı yarı final müsabakasını kazandı ve finale çıktı. Bu turda Bulgar Anastasiia Balaban ile yaptığı karşılaşmayı ipponla kazanan Hanife Özcan, sıkletinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Erkekler 60 kiloda Muhammed Demirel ise ilk turda Yunan, ikinci maçında Romen, üçüncü turda Sırp, çeyrek finalde Rus ve yarı finalde Letonyalı rakiplerini yenerek finalist oldu. Bu turda Demirel, Azerbaycanlı Turan Bayramov karşısında gümüş madalyada kaldı.