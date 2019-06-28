Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nın 2’inci gününde kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız Avrupa şampiyonu olurken, 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ise bronz madalya kazanan isim oldu.

Polonya’nın başkenti Varşova’da süren Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda milli judokalar, ikinci gününü de madalyasız geçmedi. Kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız sıkletinde Avrupa şampiyonu olurken, 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ise bronz madalya ile üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Şampiyonanın 2’inci gününde tatamiye çıkan Özlem Yıldız, tüm maçlarını ipponla kazandı. İlk turda Belçikalı, ikinci maçında Ukraynalı, çeyrek ve yarı final müsabakalarında Rus rakiplerini yenen Yıldız, finalde Romen Florentina Ivanescu ile eşleşti. Rakibini ipponla yenen Özlem Yıldız sıkletinin Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı ve birincilik kürsüsüne çıktı.

Kadınlar 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ise ilk iki maçını kazandıktan sonra çeyrek final mücadelesini kaybetti ve repesaj maçlarına kaldı. Bu turdaki müsabakalarını kazanan Yeksan, bronz madalya için Hırvat Katarina Kristo ile karşılaştı. Normal süresi puansız geçilen müsabakanın altın skor bölümünde rakibini (3 shido) ipponlayan Yeksan, üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda yarın kadınlarda +70 kiloda Hilal Öztürk, erkeklerde 81 kiloda Cem Ata Demirtaş ile +90 kiloda Münir Ertuğ tatamiye çıkacak.