Varşova'da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ferdi karşılaşmalarda tatamiye çıkan judokalardan kadınlar +80 kiloda Hilal Öztürk, bronz madalya ile kapanışı yaparken sıkletinde Avrupa 3'üncüsü oldu. Öztürk, madalya yolunda ilk turu maç yapmadan geçti. 2'nci turda Yunan rakibini ipponla yendi. Çeyrek final müsabakasında Fransız rakibine yenilen Öztürk, repesaj maçlarına kaldı.

Bu turlarda önce Güney Kıbrıslı, daha sonra Macar rakiplerini yenen Hilal Öztürk, bronz madalya maçında Rus Aleksandra Zagirova ile eşleşti. Rakibine (3 shido) ippon üstünlüğü kuran Öztürk, 3'üncülük kürsüsünde yer alırken, şampiyonanın kapanışına bronz madalya ile damgasını vurdu.