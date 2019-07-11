Ümit Sonkol Merkezefendi'de

Türkiye Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, liglerin en kariyerli oyuncularından Ümit Sonkol'u renklerine bağladı.

11 Temmuz 2019, Perşembe 18:33
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Ümit Sonkol Merkezefendi'de

Türkiye Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, liglerin en kariyerli oyuncularından Ümit Sonkol'u renklerine bağladı. Mersin'de yetişen 37 yaşında, 2.03 boyundaki uzun forvet, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Bornova Belediyespor, Aliağa Petkim, Tofaş, Best Balıkesir, Bahçeşehir Koleji ve son olarak Karesispor'da oynadı.

Ümit geçen sezonu 11.2 sayı, 7.9 ribaund, 2.5 asist ortalamalarıyla tamamladı. Merkezefendi, transferde Artvin Belediyespor'dan 20 yaşındaki forvet Burak Türsen'i de aldı.

DHA

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