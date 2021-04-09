Ümit Şengül: Yolun sonunda gülen taraf olmak istiyoruz

GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül kalan maçlarını kazanarak hedeflerine ulaşmak istedikleri söyledi. Eskişehirspor adına da üzgün olduğunu ifade eden Şengül, “Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Maç öncesi bütün planlarımızı onun üzerine kurduk. Rakibimiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Eskişehirspor adına üzgünüm. Bu kulüpte çalışmış birisi olarak Eskişehirspor’un toparlanacağını düşünüyorum. Kalan müsabakalarımızda kazanıp hedefe varmak istiyoruz. Güçlü rakiplerimiz var. Hafta içi oynayacağımız Keçiören maçını yenip önümüze bakmak istiyoruz. Yolun sonunda gülen taraf olmak istiyoruz." diye konuştu.