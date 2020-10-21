Ümit Şengül: Her maçımızı kazanmak için oynayacağız

Şengül yaptığı açıklamada "Maça inanılmaz iyi başladık. Her şey bizdeydi. Skoru bulduk, rakibe pozisyon dahi vermedik. Devre arasında ne kadar telkinde bulunsak da ikinci yarıda oyuncularımız skoru koruma telaşına düştüler. Skoru koruma telaşı bize pahalıya patladı. 2-0’dan 3-2 mağlup duruma kadar düştük. Ama yaptığımız iki hamle takıma inanılmaz dinamizm kazandırdı.

Önde etkili olduk ve gölleri bularak maçı lehimize çevirmeyi bildik. Biz her maçımızı içeride ve dışarıda kazanmak için oynayacağız. Çünkü bir hedefimiz var. İnşallah fazla stres yaşamadan maçları kazanmak istiyoruz. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Bu maçı kazanmak bize büyük enerji verdi. Hafta sonu inşallah Altay maçında da galibiyet için oynayacağız. Giresun’a galibiyetle döneceğimize inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

İHA