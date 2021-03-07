Ümit Şengül: Giresunspor sezon bittiğinde hak ettiği yerde olacak

Spor Toto 1. Lig'in lideri Giresunspor, Ümraniyespor deplasmanındaki 3-1'lik skorla üst üste 2. yenilgisini aldı. Spor Toto 1. Lig'in lideri Giresunspor, Ümraniyespor deplasmanındaki 3-1'lik skorla üst üste 2. yenilgisini aldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, bugün aldıkları yenilgiye rağmen Süper Lig’e çıkacaklarına inandıklarını belirtti.

Bireysel hatalar yaptıklarını vurgulayan Şengül, "Rakiplerin puan kaybettiği bir haftada kazanıp arayı açmayı çok arzu ediyorduk. Ancak istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Her şey istediğimiz gibi başladı aslında. Fena oynamıyorduk ama maçın bana göre kırılma anı, hakemin faul olan bir pozisyonda oyunu devam ettirmesi sonrası yediğimiz gol. Bu bütün düzenimizi bozdu." şeklinde konuştu.

Ümit Şengül, rakibin oyununa karşılık verebilmeleri gerektiğine dikkati çekerek, şu görüşlerini aktardı:

"Hakem kötü yönetse de ona karşı önlem alıp, maçları çevirmeyi bilmeliyiz. Çünkü hedefimiz var. Hakeme veya rakibe teslim olmayacağız. Maçı çevirmemiz lazımdı, çeviremedik. Daha önce çok geriye düştüğümüz maç oldu ama çevirmesini bildik. Şimdi önümüzde Bandırmaspor maçı var. Bu maçı alıp yolumuza devam edeceğiz. Biz sezon sonunda bu takımı Allah’ın izniyle Süper Lig’de göreceğimize yürekten inanıyoruz. Bugün cezalı oyuncularımız vardı, onları da aradık açıkçası ama her şeye rağmen mücadelemize devam edeceğiz. Yolun sonunda Süper Lig’e ulaşan takım olacağız inşallah."

Bir basın mensubunun, üst üste alınan ikinci mağlubiyetin takımı olumsuz etkileyip etkilemediğine dair sorusune Şengül, "İnanmış bir oyuncu grubu var. Bugün kötü oynamış olabiliriz ama inanmış bir oyuncu grubu, yönetim, şehir var. Bu takım bir çok şeyi başardı. Ligde kırılmamış rekoru kıran da bu çocuklar. Bundan sonraki süreçte de bunu yapacaklardır, inancımız tam. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Hiçbir endişemiz de yok. Bu takımla çok güzel şeyler yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta eksiklerimizin de katılımıyla tekrar aynı ritmi yakalayıp, yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Giresunspor sezon bittiğinde hak ettiği yerde olacak." yanıtını verdi.