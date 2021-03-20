Ümit Şengül: Giresun halkının, bizlerin bir hayali var

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Samsunspor'a konuk olan Giresunspor, altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı. Abdou Razack Traore'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan Çotanaklar, en yakın takipçisi Samsunspor ile olan puan farkını 5'e çıkardı.

Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Samsunspor müsabakası öncesi 3 haftadır galip gelemediklerini hatırlattı.

Samsunspor karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Şengül, şunları kaydetti:

"Maça çok kontrollü başladık. Rakibe hareket alanı bırakmadan oynamaya çalıştık. İlk yarıda bunu başardık. İkinci yarıda maçı kazanmak için hamleler yaptık. Rakibin de eksik kalması işimize yaradı, skoru bulduk. Rakip 2 kişi eksilince, oyunda üstünlüğü tamamen ele geçirdik ve galibiyete ulaştık. 12 maçlık kazanma periyodumuzda da rakiplerimize karşı hep iyi mücadeleler ortaya koyduk. Samsunspor bu ligin kaliteli takımlarından. Kazandığımız için mutluyuz. Ciddi hedeflerimiz var. Sezon başından beri bir mücadelenin içindeyiz. Giresun halkının, bizlerin bir hayali var. Bu hayali inşallah sezon sonunda gerçekleştireceğiz."



