Ümit Şengül: “Geçen seneden daha iyi olacağız”

Spor Toto Süper Lig ’in ilk haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren ve sahadan 4-0’lık mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa’da Teknik Sorumlu Ümit Şengül maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Şengül, “Rakibimizin Avrupa maçları oynaması, onların bizden daha hazır olduğunun en önemli göstergesiydi. Başakşehir’i galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Savunmada önemli eksiklerimiz var. Süreç içinde aramıza katılanlar olacak. Geçen sene ekibimizde olan iki oyuncudan birisi Tarkan’ın dönüşü 1-2 ay sürecek. Savunmadaki sıkıntıları giderdikten sonra geçen seneki ritmimizi yakalayıp çok iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Bugünkü maç bizim için ve oyuncular için önemli bir ders oldu. İnşallah çok farklı ve geçen seneden çok daha iyi oynayan bir Kasımpaşa olacak” diye konuştu.

“ Transfer yapılacak”

Takıma takviye yapılacağını ve transferlerin önümüzdeki hafta takıma dahil olacağını söyleyen Şengül, “Önümüzdeki hafta aramıza katılanlar olacak. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Geçen seneki hücum oyuncularımız elimizde tamamen duruyor. Onların ritmini yakalamasını bekliyoruz. Yeni gelen arkadaşlar da adapte olunca daha da farklı olacaktır. Bahoken, Fransa Ligi’nde kendini ispat etmiş bir oyuncu. Celina’yı da 2 senedir istiyorduk ve o da bugün ikinci yarıda oynadı. Daha da katkı sağlayacaklardır” diyerek sözlerini tamamladı.

İSTANBUL (İHA)