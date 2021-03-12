Ümit Şengül: 8 haftada 5 galibiyet alıp Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor’a 1-0 yenilen GZT Giresunspor’da teknik sorumlu Ümit Şengül, üst üste maçlar kaybettiklerini, pozisyonları sonuçlandırmada sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken maçtan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirtti. Yedikleri şansız golden sonra toparlanmaya çalıştıklarını ifade eden Şengül, ikinci yarı ciddi pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendirmediklerini aktardı.

Şengül, rakip takım kalecisinin yıldızlaştığını dile getirerek, "Son haftalarda üçüncü mağlubiyeti aldık, şansız bir gidişatımız var. Pozisyonları değerlendiremiyoruz bu konuda bir sıkıntımız var. Bunun üzerinde çalışacağız. Rakip inanılmaz bir dirençle oynadı. Biz kalan 8 haftada 5 galibiyet alıp Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah bundan sonra toparlanıp yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.