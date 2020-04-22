Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve şu sıralar teknik direktörlük görevi yapan Ümit Özat, FANATİK Instagram canlı yayınına konuk oldu. Süper Lig'de önemli kulüpleri çalıştırdıktan sonra Türkiye'de son olarak TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da görev yapıp son olarak ülke dışında Bosna Hersek ekibi Celik Zenica'yı çalıştıran Ümit Özat, canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Ümit Özat'ın FANATİK Instagram yayınındaki flaş sözleri:

Cristiano Ronaldo'nun çalım atmadığı adam yok; biz Ronaldo'dan çalım yeyince ağırlığımız konuşuluyor.

Fenerbahçe'ye gittiğim dönemde Galatasaray'dan da teklif gelmişti. Ama ben çoktan anlaşmıştım.

Galatasaray'ı 4-0 yendiğimiz maçın öncesinde Aziz Yıldırım beni Hasan Şaş'la kıyaslayarak motive etmişti. Aziz başkanın böyle motive yöntemleri vardı.

Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maçta 5-2 de yenilebilirdik. Her attığımız gol oldu.

Çalıştığım en iyi hocalar Fatih Terim ve Christoph Daum'du.

(Fenerbahçe'ye gelme iddialarıyla ilgili) Alnımızda ne yazıyorsa o olsun. Hayalim var ama beklentim yok.

Fenerbahçe'nin oturmuş aklı yok. Galatasaray ve Başakşehir gibi oturmuş kadroyla mücadele edemiyorsunuz. Bu sezon Fenerbahçe'nin başına Ahmet de geçse Mehmet de geçse oynatacağı kadro aynı. Yönetim gelecek sezonu planlayacaktır.

O gün Fenerbahçe'nin sol bek ihtiyacı Roberto Carlos değildi. Sola Carlos'u alıyorsan sağ beke Cafu'yu alman lazım. Futbolcular tek başına bir şey değil.

Futbolcu olmasam türkücü olabilirdim en azından oradan ekmek yerdim. Servet Çetin de türküyü seviyor ama Servet'in sesi iyi değil...