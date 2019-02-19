Geçen yıl Gençlerbirliği ile çıktığı son 5 karşılaşmada 3 puanı bir arada göremeyen Özat için bu yıl 1.Lig macerası başladı. Devre arasında Giresunspor ile anlaşan genç teknik adam, Çotanaklar’ın başında çıktığı 3 mücadelede 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Fikstürü çok zorlu

Karadeniz ekibinden istifa eder etmez Adana Demirspor’la anlaşan Özat, kurtarıcı olarak geldiği Lacivert- Mavili takıma da ilaç olamadı. Ligin en pahalı kadrolarından birine sahip olan Adana Demirspor, Ümit Özat’la çıktığı ilk maçta İstanbulspor’a 2-0 yenilirken, geçen hafta ise Hatayspor ile berabere kaldı. Güney ekibinin önümüzdeki fikstrü de oldukça zorlu. Adana Demir sırasıyla Altınordu, Eskişehir ve Osmanlıspor ile karşılaşacak.