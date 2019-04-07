Ümit Özat: Ligin bitimine yaklaşmış olsak da iyi yolda ilerliyoruz

Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Afjet Afyonspor'u Jonathan Legear ve Kaan Kanak'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek play-off yarışını sürdürdü.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, iyi yolda olduklarını ifade etti.

Karşılaşmada Afjet Afyonspor’un da iyi mücadele ettiğini anlatan Özat, şunları söyledi:

"Afyon takımı ligde kalma adına önemli bir mücadele veriyor. Bu tarz maçlarda takım savunmasını iyi yapmanız lazım. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Önümüzde 7 maç daha var. O maçlarda da elimizden geleni en iyi şekilde vermek zorundayız. Çok daha iyi olmak zorundayız. Eksiklerimiz var. Ligin bitimine yaklaşmış olsak da iyi yolda ilerliyoruz. Önümüzdeki maçları da aşarsak, büyük bir yol katetmiş oluruz. Oyuncularımın ayaklarına sağlık."