Ümit Özat: Futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı

Adana Demirspor, haftanın açılış maçında konuk olduğu Boluspor’la golsüz berabere kaldı. Ligin ilk mücadelesinde evinde Balıkesir’i rahat geçen Mavi Şimşekler, bu kez 1 puanla yetindi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor teknik direktörü Ümit Özat, "Oyundan memnunum. Tek eksik olan skordu. Rakibe pozisyon vermeden oynamak güzeldi. Neticede deplasmanda oynuyorsunuz. 2 puan ortalaması bu ligde önemli." diye konuştu.

Bir hafta içerisinde takımın en önemli 5 oyuncusunun takımdan uzak kalmasının kendilerini etkilediğini vurgulayan Özat, "Yerlerine oynayan futbolcular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Önemli bir puan. Gol yememek önemli. Kazanma ve kaybetmeme alışkanlığını devam ettirebilmek önemli. Önümüzdeki Keçiörengücü maçına hazırlanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.