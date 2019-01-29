Ümit Özat: “Fiziksel olarak iki hafta sıkıntılı olacaktır”

Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Özat, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 14 futbolcu, 3 kaleci ile antrenmanlara çıktıklarını belirten Özat, “Elazığspor da transfer tahtasını açmaya çalışıyor. Perşembe günü onlar açısından da önemli bir gün. Gidenler kalanlar net bir şekilde belli olacak. Hiçbir maç kolay değil. Bizim konumumuz itibariyle hiçbir maç kolay değil. Biz artık üç puanla tanışmak istiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

"Büyük ayrılıklar olacağını düşünmüyorum"

Özat, takımdan ayrılanların olup olmayacağının sorulması üzerine, “Maçtan sonra konuştuklarımızdan ne çıkardılar bilmiyorum ama ayrılanlar olacaktır. Belki de olmayabilir. Transfere bağlı. Orada ben sayısal ve fiziksel eksiklere dikkat çektim. Farklı yönlere çekilmiş olabilir. Eğer transfer yaparsak aramıza gelenler olacak, gidenler de olacaktır. Çok geniş bir kadromuz olmadığı için çok büyük ayrılıklar olacağını düşünmüyorum” cevabını verdi.

"Gidene dur demeyiz"

Oyunculardan ayrılık için talep gelmediğini dile getiren Ümit Özat, "Gelse de gidene dur demeyiz. Kulüp bütün vecibelerini yerine getirdi. Biz de onları fiziksel olarak hazır hale getirmek için uğraşıyoruz. Sayısal olarak eksiklerimiz var, fiziksel olarak eksiklerimiz var. İki hafta daha sıkıntılı olacak. Skor olarak bunu konuşmuyorum. Fiziksel olarak iki hafta sıkıntı olacaktır. Saha içinde beraber oynama adına, tempo anlamında sıkıntılar olacaktır. Bunu aşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Kılı kırk yarıyoruz"

Transfer dönemi bitmeden hazır oyuncu almaya çalıştıklarını ifade eden Ümit Özat, “Başkanla her gün konuşuyoruz. Gece 03.30'da görüştük. Başkan da çalışıyor, yönetim de çalışıyor. O da yönetim de biz de bu takımın daha iyi olması için mücadele veriyoruz. Kılı kırk yarıyoruz. Hazır oyuncu almaya çalışıyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız" açıklamasında bulundu.

İHA