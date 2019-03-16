Ümit Özat: Daha farklı bitecek bir maç neredeyse 1-1 bitecekti

Spor Toto 1’inci Lig'in 26’ncı haftasında Birevim Elazığspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’a 2 - 0 yenildi.

Maçın ardından açıklamalarda buluan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, skor dışında oyundan memnun kalmadığını belirtti ve ”Öncelikle oyundan memnun olmadığımı ifade edeyim. Zaten bunu devre arası oyuncularıma da ifade ettim. Bir çok yönüyle bu oyunu değerlendirebilirsiniz. Bu gün 10’a 1 bitecek bir maç son paslardaki laubalilik, ciddiyetsizlik, rakibi küçük görmek gibi futbolun kabul etmediği durumlar ve buna rağmen kimse sizin ne kadar pozisyona bakmaz. Son dakikada Diarra’nın kaçırdığı gol olsa belkide buradan 2 puan bırakıp gideceksiniz. Diğer tarafından baktığınızda da Gazişehir bu takımı 2-1 zar zor yendi. Gençlerbirliği yine aynı skorla 2-1 yendi. Biz bu gün o kadar çok kaçırdığımız pozisyonlar var ki 2’yi, 3’ü bulsak oyun başka yerlere giderdi ama skor haricinde oyundan çok da memnun kaldığımı söyleyemem” diye konuştu.