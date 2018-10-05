Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ettiği maç öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cocu'yu değerlendiren Ümit Özat, A Spor'da dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"COCU'YA İNANIYORUM"

Alınan kötü sonuçlara rağmen Cocu'ya inandığını ifade eden Özat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Cocu'ya Kkadroda değişim arıyor ve bu süreçteki denemelerine inanıyorum. Bu insanlar sistem insanıdır. Bir anda her şey değişmez. Türkiye'ye ne hocalar geldi gitti. Sorunu da biraz kendimizde aramalıyız. Ben açık konuşayım, Cocu'ya inanıyorum."

"YIL KAYBOLACAKSA, COCU İLE KAYBOLMALI"

"Fenerbahçe'de her şey baştan aşağı yeni. Fenerbahçe yönetimi Cocu'nun geleceğiyle ilgili tasarrufta bulunursa bugüne kadar yapılan söylemlerle ilgili tamamen zıt bir tavır sergiler. Cocu'dan sonra kim gelirse gelsin, Fenerbahçe'nin hem şampiyon olacağını mı zannediyorsunuz? Ya da bu yarışa ortak mı olacağını sanıyorsunuz? 10-12 puan gibi bir fark varken, yeni teknik direktör bir öncekinden daha başarılı olmadı bugüne kadar. Fenerbahçe için bu yıl kaybolacaksa, Cocu ile kaybolmalı."

"BEKLENTİM YOK, HAYALİM VAR"

"Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir beklentim yok ama hayalim var. Ekranlara çıkıp ben niye değilim demek teknik adama yakışan şeyler değil. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a mal olmuş birinin hedefi tabii ki o kulüplerde çalışmaktır. Böyle bir beklentim yok tabii ki hayalim var. Hayal kuruyorum ama hayal görmüyorum, bular farklı şeyler."