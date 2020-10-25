Ümit Özat: Bu maç bize can suyu gibi geldi

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti. Konuk ekibin 3 golü de Mehmet Akyüz'den geldi. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, oyun olarak eksikliklerinin olduğunu söyledi.

Özat, Bandırmaspor’a bundan sonraki karşılaşmalarında başarılar dileyerek, "Bu maç bize can suyu gibi geldi. Her şey yoluna girmiş değil, oyun olarak ve genel olarak eksiklerimiz var. İyi bir takım olmak minimum 15-20 maçtan geçiyor. Maalesef bu iş böyle. Baskısı ve stresi olan bir iş. Camiamızda bir sabırsızlık var. En ufak kötü sonuçta homurdanma, mırıldanmalar oluyor. Başarıya bu şekilde gidemeyiz. Sadece başkan ve yönetim kulunun desteğiyle olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.



