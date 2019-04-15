Spor Toto 1. Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Altay’ı evinde mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, 2-0 öne geçtikten sonra hiçbir şey yapamadıklarını belirterek, “Devre arası oyuncularımı topun arkasında sağlam durması konusunda uyardım. Ama bireysel hataya çözüm bulamıyorsunuz. İlk golde daha kulübeye oturamadan, santradan defansın arasına atılan bir topla ikinci yarıya 2-1 başladık. İkinci golde faul yok desek de bireysel bir hata. Bu hatalar takımı demoralize ediyor. Ama önümüzde 5 maç, 15 puan var ve biz bu puanların hepsine talibiz. Altay takımını da özellikle 2-0’dan sonra oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Hakemlerin daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Özat, penaltı pozisyonuyla ilgili eleştirilerde bulunarak, “Penaltının avantajı olmaz. Hakemin vermediği pozisyon, net penaltıydı. Onun dışında yediğimiz ikinci golden önceki faulün, faul olmadığını düşünüyorum. Ama bunların hiçbiri bahane değil. 2-0’dan sonra oyuncularım geri yaslandı. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Bizim gibi bir takımın 2-0’dan sonra 3’ü, 4’ü bulması gerekiyordu. Ancak böyle maçları kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. Son 4 dakika 1 puanı kaybetmemek için her şeyi yaptık. Belki de bu 1 puan bizi Play-off'a taşıyacak. Hatalarımızdan ders çıkarmamız lazım” diye konuştu.