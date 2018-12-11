Ümit Millilerin EURO 2021 elemelerinde rakipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nu Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ve Ümit Milli Takım İdari Sorumlusu Fatih Can Günal'ın temsil ettiği ettiği etkinlikte Ümit Milli Takımımız, kura çekimi sonucunda 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile yer aldı.

Gruplar:

Grup 1: İtalya, İsveç, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Lüksemburg

Grup 2: Fransa, Slovakya, İsviçre, Gürcistan, Azerbaycan, Lihtenştayn

Grup 3: İngiltere, Avusturya, TÜRKİYE, Kosova, Arnavutluk, Andorra

Grup 4: Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İskoçya, Litvanya, San Marino

Grup 5: Sırbistan, Polonya, Rusya, Bulgaristan, Letonya, Estonya

Grup 6: İspanya, İsrail, Karadağ, Makedonya, Kazakistan, Faroe Adaları

Grup 7: Portekiz, Hollanda, Norveç, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Cebelitarık

Grup 8: Danimarka, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Kuzey İrlanda, Malta

Grup 9: Almanya, Belçika, Galler, Bosna Hersek, Moldova

U21 EURO 2021 Finallerine katılım nasıl elde edilecek?

Elemeler sonucunda belirlenen 8 grupta 6 takım, bir grupta ise 5 takım yer aldı. Gruplarını lider tamamlayan takımlar (9 takım), final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.

U21 2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da turnuvaya direkt katılacak. Şampiyonada yer alacak 12. ve son takım ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek. Gruplarında en yüksek puanı toplayan 2 tane grup ikincisi turnuvaya katılan ekip olmak için Kasım 2020'de play-off maçları oynayacak.