Ümit millilerde futbolcuların güveni tam

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan genç oyunculardan Berkay Özcan, Arnavutluk maçıyla ilgili olarak, "Hazırlıklar çok iyi gidiyor. Cumartesi günü maçımız var. Çalışıyoruz, idmanlarımız sürüyor. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası’na katılmak. İyi bir grup yakaladık, zor olacak ama kendimize, takımımıza güveniyoruz. İnşallah başarırız." ifadelerini kullandı.

Daha önce Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım kadrosuna da davet edilen Berkay, hedefinin Şenol Güneş’le yeniden A Milli Takım forması giymek olduğunu belirterek, "Elimden geleni önce burada göstereceğim, sonrası hocaya bağlı. Güzel galibiyetler alalım, sonrasına bakacağız." dedi.

Devre arası transfer döneminde Stuttgart’tan Almanya ikinci ligi takımlarından Hamburg’a transfer olan Berkay, yeni takımında daha fazla forma giydiği için mutlu olduğunu aktararak, "Çok iyi ve genç bir takımız. Hamburg köklü bir kulüp. Şu an iyi gidiyoruz, ikinci sıradayız. İnşallah birinci lige çıkarız." değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz sezon Stuttgart ile ikinci ligde şampiyonluk yaşayarak birinci lige çıktıklarını hatırlatan genç futbolcu, "Bazı oyuncular kariyeri boyunca hiç şampiyonluk yaşamıyor. Ben bu yaşımda bir tane yaşadım, inşallah ikinciyi de yaşayacağım. Şampiyonluk çok güzel bir duygu, inşallah yine başarırım." şeklinde görüşlerini aktardı.

Berkay, Hamburg’a transfer olmadan önce Türkiye’den teklifler aldığı haberleriyle ilgili olarak ise "Transferimle ilgili görüşmeleri menajerim yaptı. Hamburg’dan teklif geldi ve şu an çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Mücahit Can Akçay: "İyi bir kadromuz var"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor’un kadrosunda yer alan Mücahit Can Akçay da Arnavutluk maçı ve gruptaki şansları hakkında şöyle konuştu:

"Yeni bir turnuvaya başlıyoruz. İlk maç Arnavutluk’ta. Rakibi analiz ediyoruz, rakiple ilgili çalışmalar yapıyoruz. İyi bir kadromuz var, bu jenerasyonla hedeflediğimiz yerlere gelmek istiyoruz. İngiltere başta olmak üzere rakipler zor ama biz daha çok kendi yaptığımız şeylerle ilgilenmek istiyoruz. Çünkü biz sahada Türkiye gibi oynarsak kazanamayacağımız maç yok. İyi bir kadromuz var, inşallah bunu sahaya yansıtır ve istediğimiz yerlere geliriz."

Gençlerbirliği altyapısında yetişen ve 2017-2018 sezonunda Konyaspor’a transfer olduğunu hatırlatan Mücahit Can, Avrupa’ya transfer olacağı iddiaları hakkında, "Konyaspor ile sözleşmem 2022’ye kadar sürüyor. Haberler çıkıyor ama doğruluk payını ben de bilmiyorum." dedi.

Mücahit Can Akçay, Şenol Güneş’in A Milli Takım’ın başına geçmesiye ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Şenol hoca Türkiye için çok önemli. Milli takıma gelmesi de bence doğru bir karar. Gençler için de önemli bir hoca. Tabii ki bütün oyuncuların hedefi bir an önce orayı yakalayabilmek. Burada göstermiş olduğumuz performanslar, oynayacağımız maçlar oraya bir nebze daha yaklaşmamızı sağlayacak. Oraya en kısa sürede ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız."

Oyun tarzını, "Pivot santrfor modelinde, daha çok arkadaşlarıma pozisyon hazırlayan bir oyuncuyum." ifadesiyle anlatan Mücahit Can, örnek aldığı ismi ise, "İdolüm var. Olivier Giroud. Kendi stilimi ona benzettiğim için örnek alıyorum ve izliyorum." sözleriyle açıkladı.