Ümit Milliler toplanıyor

Tolunay Kafkas’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ay-Yıldızlılar’ın aday kadrosu şöyle:
Doğan Alemdar, Emre Demir (Kayseri), Zafer Görgen (Rizespor) Halil Yeral, Doğukan Nelik (Akhisar), Serdar Saatçi (Beşiktaş), Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), İsmail Çokçalış, Ozan İsmail Koç, Batuhan Kör, Ali Akman (Bursaspor), Şefik Abalı (Innsbruck), Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan (Altınordu), Batuhan Adıgüzel (Menemenspor), Cemali Sertel, Ravil Tagir (Başakşehir), Nafican Yardımcı (Çorum), Kayra Yılmaz (Ümraniyespor), Barış Alper (Keçiörengücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Ömer Faruk (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Kerem Atakan (Sivasspor), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği), Anıl Başaran (Bandırmaspor)