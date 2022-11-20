Ümit Milliler, Polonya maçına hazır

Ümit Milli Takım, 21 Kasım Pazartesi günü Polonya ile Hırvatistan'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını Pula şehri Medulin bölgesinde öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Kadroda bulunan tüm oyuncuların katıldığı antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Polonya maçının başlama saati değişti

Ümit Milliler'in 21 Kasım Pazartesi günü Polonya ile Hırvatistan'da oynayacağı özel maçın başlama saati değişti. Daha önce TSİ 16.45 olarak açıklanan Polonya maçının başlama saati, TSİ 15.00 olarak revize edildi.

Ümit Milli Takımı'nın Polonya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emre Bilgin ( Beşiktaş A.Ş.), Osman Ertuğrul Çetin ( Fenerbahçe A.Ş.), Jankat Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Ali Barak (Roda JC), Serdar Saatçı (SC Braga), Taha Altıkardeş (Trabzonspor A.Ş.), Efecan Mızrakçı (Vavacars Fatih Karagümrük), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Metehan Baltacı (Galatasaaray A.Ş.), Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Cem Türkmen (SC Austria Lustenau), Kenan Yıldız (Juventus FC), Hakan Yeşil (Adanaspor A.Ş.), Berkay Vardar (Beşiktaş A.Ş.), Doğuhan Aral Şimşir (Lillestrom SK)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Emrehan Gedikli (Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas