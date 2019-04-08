Çekya'nın Teplice kentinde yapılan Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda kadınlarda tatamiye çıkan milli takımda son gün +70 kiloda Hilal Öztürk altın madalya kazandı.

+70 kiloda tatmiye çıkan Hilal Öztürk finalde İtalyan Tavano'yu yenerek birincilik kürsüsüne çıktı ve Türkiye adına turnuvadaki son madalyayı kazanan isim oldu. 63 kiloda Habibe Afyonlu ise sıkletinde beşincilikte kaldı.

Kupada Merve Azak altın, Ecre Alayıldız gümüş, Hanife Özcan ve Doğa Süren de bronz madalya kazanmıştı. Türkiye bu sonuçlarla turnuvayı 2 altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

DHA



