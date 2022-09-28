Ümit Milli Takım , özel maçta Gürcistan ile karşılaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadele ay-yıldızlıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Türkiye U21 Milli Takımı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Gürcistan’ı konuk ederken mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı. Milliler, Ömer Faruk Beyaz’ın 41. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanırken, Kazımcan Karataş 66. dakikada kırmızı kart gördü.

Teknik Direktör Tolunay Kafkas, mücadeleye Emre Bilgin, Seyhan Yiğit, Emin Bayram, Serdar Saatçı, Kazımcan Karataş, Hakan Yeşil, Taha Altıkardeş, Cem Türkmen, Ömer Faruk Beyaz, Yusuf Barası ve Bertuğ Yıldırım 11’i ile başladı. Ay-yıldızlılarda ikinci yarı, Ertuğrul Çetin, Efecan Mızrakçı, Metehan Baltacı, Arif Kocaman, Doğukan Aral Şimşir, Ali Barak, Berkay Vardar, Erencan Yardımcı, Enis Destan ve Kenan Yıldız forma şansı buldu.

İHA

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