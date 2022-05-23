Ümit Milli Takımı'nın, 10 Haziran Cuma günü Kazakistan ile İstanbul'da ve 14 Haziran Salı günü deplasmanda Danimarka ile oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 29 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de İstanbul Le Meridien Otel'de toplanacak.

Ümit Milli Takımı'nın Kazakistan ve Danimarka maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Muhammet Taha Tepe ( Trabzonspor A.Ş.), Canberk Yurdakul (Bursaspor), Emre Bilgin ( Beşiktaş A.Ş.)

Defans: Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Yunus Bahadır (PSV Eindhoven), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor A.Ş.), Kazımcan Karataş (Altay), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Emirhan İlkhan (Beşiktaş A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Aral Şimşir (FK Jerv), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Ali Akman (Nec Nijmegen)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas