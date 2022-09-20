Ümit Milli Takımı, 27 Eylül Salı günü ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Atatürk Olimpiyat Stadı yan sahasında yaptığı antrenman ile devam etti. 1 saat 30 dakika süren ve yüksek tempoda gerçekleştirilen antrenmana bugün kampa dâhil olan oyuncularda katıldı. Ümit Milliler, yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarına devam edecek.

Ümit Milli Takımı'nın Gürcistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.), Emre Bilgin ( Beşiktaş A.Ş.), Osman Ertuğrul Çetin ( Fenerbahçe A.Ş.)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Taha Altıkardeş (Trabzonspor A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Emin Bayram ( Galatasaray A.Ş.), Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Efecan Mızrakçı (Vavacars Fatih Karagümrük), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Erdem Gökçe (Eyüpspor)

Orta Saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Doğuhan Aral Şimşir (Lillestrom SK), Cem Türkmen (SC Austria Lustenau), Bartuğ Elmaz (Olympique de Marseille), Arda Güler (Fenerbahçe A.Ş.), Hakan Yeşil (Adanaspor), Berkay Vardar (Beşiktaş A.Ş.), Kenan Yıldız (Juventus FC), Ömer Faruk Beyaz (1.FC Magdeburg), Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Erencan Yardımcı (Corendon Alanyapor), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Tiago Çukur (FCV Dender)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas